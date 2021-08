Nicox : Participation à des conférences financières et scientifiques au 2ème semestre 2021

Nicox, société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce que des membres de l'équipe dirigeante participeront à des conférences financières et scientifiques en Europe et aux Etats-Unis dans les mois à venir. Ces conférences se tiendront en présentiel ou sous forme virtuelle. Michele Garufi, PDG de Nicox, donnera notamment une présentation aux conférences H.C. Wainwright Ophthalmology, H.C. Wainwright Annual Global Investment et à la conférence Cantor Global Healthcare. Les membres de l'équipe dirigeante participeront à des rendez-vous individuels avec les investisseurs pendant toutes ces conférences.