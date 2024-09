Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nicox: l'ancien PDG quitte le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Nicox annonce que Michele Garufi met fin à son mandat d'administrateur, après plus de 25 ans au service de l'entreprise d'ophtalmologie qu'il a co-fondée, et qu'il a dirigée en tant que directeur général et président du conseil jusqu'en 2022.



Par ailleurs, le conseil d'administration a nommé Christine Placet, directrice financière chez Theranexus depuis avril dernier, et précédemment directrice générale de Horama et Trophos, comme nouvelle administratrice.



Nicox souligne que son conseil est désormais entièrement renouvelé, 'afin d'apporter l'expertise adéquate pour orienter sa stratégie future'. Il attend les premiers résultats de son essai clinique pivotal de phase 3 sur NCX 470, Denali, au deuxième semestre 2025.





