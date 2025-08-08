Nicox étend sa ligne de financement flexible existante

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui une extension de la ligne de financement en fonds propres PACEO conclue avec Vester Finance le 5 mars 2025 en y ajoutant un nombre maximal de 5.000.000 d’actions additionnelles (soit une dilution maximale potentielle de 6,43% de son capital actuel et 4,26% sur une base diluée). Les autres termes du financement, tels qu’annoncés le 6 mars 2025, demeurent inchangés
notamment les conditions et prix d’émission des actions additionnelles.
