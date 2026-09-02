Nicox annonce l’extension de son horizon de trésorerie

• Position de trésorerie de 8.4 millions d’euros1 au 31 août 2026, suffisante pour financer les opérations actuelles au-delà du 1er trimestre 2028

• Le paiement d’étape lié à l’approbation de la NDA pour NCX 470 aux Etats-Unis permettrait de financer les opérations jusqu’en 2029 et au-delà en prenant en compte les redevances ultérieures

• Les discussions sur de futures opportunités stratégiques se poursuivent



Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui une extension de son horizon de trésorerie et présente une mise à jour de sa situation financière et de ses activités. La date PDUFA2 pour NCX 470 a été annoncée le 27 août.