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Nicox annonce l’extension de son horizon de trésorerie
information fournie par Boursorama CP 02/09/2026 à 07:30
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• Position de trésorerie de 8.4 millions d’euros1 au 31 août 2026, suffisante pour financer les opérations actuelles au-delà du 1er trimestre 2028
• Le paiement d’étape lié à l’approbation de la NDA pour NCX 470 aux Etats-Unis permettrait de financer les opérations jusqu’en 2029 et au-delà en prenant en compte les redevances ultérieures
• Les discussions sur de futures opportunités stratégiques se poursuivent

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui une extension de son horizon de trésorerie et présente une mise à jour de sa situation financière et de ses activités. La date PDUFA2 pour NCX 470 a été annoncée le 27 août.

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