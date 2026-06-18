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Nicox annonce des retours réglementaires préalables positifs en Chine soutenant le dépôt du NDA pour NCX 470
information fournie par Boursorama CP 18/06/2026 à 07:30

Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que son partenaire licencié exclusif en Chine, Ocumension Therapeutics, a reçu des retours réglementaires positifs préalables à la soumission du dossier de la part du Chinese Center for Drug Evaluation, pour NCX 470. Ocumension considère que ces retours sont suffisants pour procéder au dépôt du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché pour NCX 470 auprès des Chinese National Institutes for Food and Drug Control.
NCX 470 (bimatoprost grenod) est un collyre innovant bimatoprost donneur d’oxyde nitrique destiné à faire diminuer la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.

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