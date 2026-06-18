Nicox annonce des retours réglementaires préalables positifs en Chine soutenant le dépôt du NDA pour NCX 470

Ocumension, notre partenaire licencié exclusif pour la Chine, a reçu des retours réglementaires préalables positifs du Chinese Center for Drug Evaluation (CDE) pour NCX 470

Sur la base de ces retours, Ocumension prévoit de procéder au dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) en Chine

Le dépôt est attendu peu après la soumission du NDA pour NCX 470 auprès de la Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis, prévue à l’été 2026



18 juin 2026 – publication à 7H30

Sophia Antipolis, France







Nicox SA (Euronext Growth Paris : FR0013018124, ALCOX, éligible PEA-PME), une société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que son partenaire licencié exclusif en Chine, Ocumension Therapeutics, a reçu des retours réglementaires positifs préalables à la soumission du dossier de la part du Chinese Center for Drug Evaluation, pour NCX 470. Ocumension considère que ces retours sont suffisants pour procéder au dépôt du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché pour NCX 470 auprès des Chinese National Institutes for Food and Drug Control . NCX 470 (bimatoprost grenod) est un collyre innovant bimatoprost donneur d’oxyde nitrique destiné à faire diminuer la pression intraoculaire chez des patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.







« Nous félicitons nos collègues d’Ocumension pour les avancées réalisées en Chine sur NCX 470. Cette interaction positive avec le Chinese Center for Drug Evaluation fait suite à la récente annonce d’une réunion pre-NDA positive avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine. Forts de ces deux résultats, nous sommes confiants dans le fait que les soumissions respectives pourront être réalisées prochainement » a déclaré Doug Hubatsch, Directeur Scientifique de Nicox. « Comme communiqué précédemment, nous prévoyons que notre partenaire exclusif aux Etats-Unis, Kowa, soumettra la demande d’autorisation de mise sur le marché pour NCX 470 aux Etats-Unis cet été, et que la soumission du dossier en Chine suivra peu de temps après.







NCX 470 fait l’objet d’un accord de licence mondiale avec Kowa, à l’exception du marché chinois, de la Corée du Sud et de l’Asie du Sud-Est, où il est licencié à Ocumension Therapeutics. Nicox pourra recevoir des paiements d’étape règlementaires et liés aux ventes. La société percevra également des redevances sur les ventes mondiales. L’ensemble des coûts règlementaires et de commercialisation est supporté par Kowa et Ocumension.















Prochaines étapes clés Dépôt de NDA pour NCX 470 aux Etats-Unis : prévu à l’été 2026

prévu à l’été 2026 Dépôt de NDA pour NCX 470 en Chine : prévu peu de temps après le dépôt aux Etats-Unis.

prévu peu de temps après le dépôt aux Etats-Unis. Programme clinique de Phase 3 pour NCX 470 au Japon : initié à l’été 2025.