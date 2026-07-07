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NFL BIOSCIENCES : Reconnaissance scientifique internationale : 3 présentations retenues au congrès SRNT-Europe 2026, dont une communication orale sur NFL-102
information fournie par Boursorama CP 07/07/2026 à 17:45

• Renforcement de la reconnaissance scientifique internationale de la franchise « tabac » de NFL Biosciences auprès de la principale communauté spécialisée dans la recherche sur la nicotine et le tabac

• Présentation orale consacrée à NFL-102, portant sur les effets régionaux du candidat médicament sur les voies neuro-immunitaires et de signalisation dans un modèle murin d’exposition à la fumée de tabac

• Deux posters scientifiques sélectionnés portant respectivement sur le biomarqueur prédictif IgG1 associé à l’efficacité de NFL-101 et sur le rationnel et le design de l’étude clinique TONIC évaluant NFL-102

Montpellier, France, le 7 juillet 2026 à 17h45 CEST – NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, annonce aujourd’hui que trois communications scientifiques consacrées à ses candidats médicaments NFL-101 et NFL-102 ont été acceptées pour présentation lors du congrès annuel SRNT-Europe 2026, qui se tiendra à Paris du 21 au 23 septembre 2026. La SRNT-Europe est la branche européenne de la Society for Research on Nicotine and Tobacco, la principale organisation scientifique internationale consacrée à la recherche sur la nicotine et le tabac.

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