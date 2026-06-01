NFL Biosciences publie de nouveaux résultats sur NFL-101 et confirme son approche personnalisée du sevrage tabagique

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NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALFNL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques innovants pour le traitement des addictions, présente aujourd'hui les résultats des analyses d'efficacité réalisées dans une population cible définie par un biomarqueur prédictif associé à NFL-101, candidat-médicament dans le sevrage tabagique.



Bruno Lafont, Directeur Général et co-fondateur de NFL Biosciences, déclare : « Ces résultats constituent une validation importante de la stratégie annoncée par NFL Biosciences en janvier dernier qui vise à atteindre des efficacités plus élevées dans le sevrage tabagique, que ce soit par une approche de médecine personnalisée ou par le développement de nouveaux produits avec des mécanismes d’action innovants. NFL Biosciences remercie chaleureusement l'équipe du Professeur Eric Tartour de l'Hôpital Européen Georges Pompidou pour sa collaboration dans la réalisation des dosages de biomarqueurs.»