NextNRG signe un protocole d'accord avec A123 Systems, les actions augmentent

29 décembre - ** Les actions du NextNRG NXXT.O augmentent de ~2% à 1,6 ** La société signe un protocole d'entente avec le fabricant de batteries A123 Systems pour soutenir le déploiement de systèmes de stockage d'énergie par batterie fabriqués localement

** Dans le cadre de cet accord, A123 et NXXT déploieront des unités de stockage d'énergie par batterie de 5 MWh d'A123 dans les projets énergétiques de NXXT aux États-Unis

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 52,4 % depuis le début de l'année