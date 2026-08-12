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NextEra obtient un financement de 3,3 milliards de dollars pour des projets de centrales à gaz d'une puissance totale pouvant atteindre 10 GW au Texas et en Pennsylvanie
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 23:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextEra Energy NEE.N a annoncé mercredi avoir obtenu un investissement initial de 3,3 milliards de dollars dans le cadre d’accords conclus avec le ministère américain du Commerce et le gouvernement japonais, en vue de développer jusqu’à 10 gigawatts de capacité de production d’électricité au gaz au Texas et en Pennsylvanie.

Les compagnies d’électricité telles que NextEra, qui comptent parmi les plus grands développeurs énergétiques au monde, tirent parti d’une demande d’électricité record alimentée par l’expansion rapide des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle.

Cette annonce fait suite à l’approbation de ces projets par le président Donald Trump, dans le cadre de l’engagement d’investissement de 550 milliards de dollars pris par le Japon envers les États-Unis.

John Ketchum, directeur général de NextEra , a déclaré que les projets au Texas et en Pennsylvanie font partie des plus de 30 pôles énergétiques à différents stades de développement qui composent le portefeuille de la société .

Les projets devraient être mis en service d’ici fin 2028 et achevés en 2032.

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