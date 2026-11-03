NextEra et Dominion acceptent la plupart des conditions imposées à leur fusion en Virginie

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Mardi, NextEra Energy NEE.N et Dominion Energy D.N ont accepté 101 des 117 conditions proposées par les autorités de régulation et les associations de défense des consommateurs de Virginie, offrant ainsi des garanties supplémentaires en matière de protection des clients et de sécurité financière afin de faire avancer leur projet de fusion.

Voici plus de détails:

* Les entreprises ont accepté 13 autres conditions sous réserve de modifications, selon un mémoire en réplique déposé auprès de la Commission des sociétés de l'État de Virginie

* Annoncée en mai, cette opération donnerait naissance à l’un des plus grands groupes d’électricité au monde

* La proposition révisée ajoute des garanties visant à préserver l’indépendance et la solidité financière de Dominion Energy Virginia

* Les clients bénéficieraient pendant quatre ans de crédits sur leurs factures résidentielles financés par les actionnaires

* L'accord prévoit 100 millions de dollars pour la formation du personnel et jusqu'à 5 milliards de dollars de dépenses auprès des fournisseurs de Virginie sur cinq ans

* Les deux entreprises prévoient que la transaction sera finalisée au cours du second semestre 2027