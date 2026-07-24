NextEra Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
NextEra Energy NEE.N a dépassévendredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre , grâce à la bonne santé de sa division dédiée aux énergies renouvelables et à la hausse de la demande en électricité.
La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,15 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,11 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.
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