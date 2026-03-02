NextDecade prévoit de produire le premier GNL à partir du train 1 du Rio Grande en 2027

Le producteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré lundi qu'il **prévoit** la première production de GNL de sa première usine de liquéfaction, connue sous le nom de train, sur son site de Rio Grande au cours du premier semestre 2027.

Les actions de la société ont augmenté de près de 10 % dans les échanges de la matinée.

L'activité commerciale dans le secteur du GNL aux États-Unis, le plus grand exportateur mondial de ce combustible, a augmenté rapidement après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction l'année dernière.

La société a également déclaré qu'elle évaluait plusieurs zones sur le site pour le développement des trains 7 et 8, et qu'elle **prévoit** d'avancer le développement de ces trains tout au long de 2026.

"Il y a suffisamment d'espace sur le site du Rio Grande LNG Facility pour accueillir jusqu'à 10 trains de liquéfaction", a déclaré la société dans un communiqué.

En janvier 2026, l'état d'avancement des trains 1 et 2 de l'installation de GNL de Rio Grande avait atteint 64,5 %, a indiqué la société.