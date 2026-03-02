 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NextDecade prévoit de produire le premier GNL à partir du train 1 du Rio Grande en 2027
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré lundi qu'il **prévoit** la première production de GNL de sa première usine de liquéfaction, connue sous le nom de train, sur son site de Rio Grande au cours du premier semestre 2027.

Les actions de la société ont augmenté de près de 10 % dans les échanges de la matinée.

L'activité commerciale dans le secteur du GNL aux États-Unis, le plus grand exportateur mondial de ce combustible, a augmenté rapidement après que le président Donald Trump a levé un moratoire sur les nouveaux permis d'exportation peu après son entrée en fonction l'année dernière.

La société a également déclaré qu'elle évaluait plusieurs zones sur le site pour le développement des trains 7 et 8, et qu'elle **prévoit** d'avancer le développement de ces trains tout au long de 2026.

"Il y a suffisamment d'espace sur le site du Rio Grande LNG Facility pour accueillir jusqu'à 10 trains de liquéfaction", a déclaré la société dans un communiqué.

En janvier 2026, l'état d'avancement des trains 1 et 2 de l'installation de GNL de Rio Grande avait atteint 64,5 %, a indiqué la société.

Valeurs associées

Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
NEXTDECADE
5,7800 USD NASDAQ +7,24%
Pétrole Brent
78,05 USD Ice Europ +7,63%
Pétrole WTI
71,12 USD Ice Europ +5,79%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De la fumée s'élève à Deir Seryan, dans le sud du Liban, après une frappe israélienne le 2 mars 2026 ( AFP / Rabih DAHER )
    Le Moyen-Orient s'embrase, du Golfe au Liban
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:52 

    La guerre au Moyen-Orient s'aggrave lundi sur de multiples fronts avec de nouveaux raids aériens massifs américains et israéliens sur l'Iran, qui continue à viser les pays du Golfe et même le territoire de l'Union européenne à Chypre. Raffinerie saoudienne touchée ... Lire la suite

  • ( AFP / STR )
    USA: l'activité manufacturière a légèrement ralenti en février
    information fournie par Boursorama avec AFP 02.03.2026 16:38 

    L'activité manufacturière a flanché le mois dernier aux Etats-Unis mais reste au-dessus au-dessus des attentes, selon un baromètre régulier publié lundi. L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est ... Lire la suite

  • Un pétrolier au large de Dubai, le 1er mars 2026 ( AFP / Fadel SENNA )
    Frappes sur les infrastructures du Golfe, blocage d'Ormuz: choc mondial sur l'énergie
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:26 

    Lundi noir sur les marchés de l'énergie: les prix du gaz et du pétrole s'envolent, portés par la guerre au Moyen-Orient et des premières frappes contre des infrastructures au Qatar et en Arabie saoudite, tandis que la paralysie du détroit d'Ormuz menace l'approvisionnement ... Lire la suite

  • Le parquet de la Bourse de New York, le 2 mars 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Guerre au Moyen-Orient: Wall Street évolue dans le rouge
    information fournie par AFP 02.03.2026 16:23 

    La Bourse de New York évoluait dans le rouge lundi face à la guerre au Moyen-Orient, les valeurs de la défense et de l'énergie tirant leur épingle du jeu tandis que celles de l'aérien et du tourisme sont plombées. Vers 15H10 GMT, le Dow Jones cédait 0,34%, l'indice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank