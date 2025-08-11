NextDecade obtient un financement de 1,8 milliard de dollars de TotalEnergies et de GIP pour le projet Rio Grande LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextDecade attend l'autorisation environnementale complémentaire pour le Train 4

TotalEnergies investit 300 millions de dollars pour une participation de 10 % dans le Train 4

TotalEnergies refuse un contrat à long terme pour le Train 5 proposé par NextDecade

Le développeur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O recevra jusqu'à 1,8 milliard de dollars en engagements de capitaux de TotalEnergies TTEF.PA et de Global Infrastructure Partners pour financer une quatrième usine de liquéfaction dans le cadre de son projet d'exportation de GNL Rio Grande au Texas, a déclaré la société lundi dans un document réglementaire.

NextDecade se rapproche ainsi d'une décision financière positive pour cette installation de 5,4 millions de tonnes métriques par an (mtpa), également appelée Train 4.

L'entreprise attend toujours une autorisation environnementale supplémentaire pour son projet, bien que les régulateurs fédéraux aient terminé l'étude d'impact environnemental finale et aient recommandé la semaine dernière que le projet soit autorisé à aller de l'avant.

TotalEnergies apportera environ 300 millions de dollars pour une participation de 10 % dans la coentreprise Train 4, tandis qu'une société affiliée au GIP investira jusqu'à 1,5 milliard de dollars pour une participation de 50 %, qui sera ramenée à 30 % lorsque certains seuils de rendement seront atteints, a indiqué NextDecade.

NextDecade, par l'intermédiaire de ses filiales, fournira jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour une participation de 40 %, qui pourrait passer à 60 % lorsque le GIP aura atteint les seuils de rendement convenus, selon la déclaration.

TotalEnergies a conclu un accord à long terme avec NextDecade pour l'achat de 1,5 million de tonnes de GNL provenant du Train 4, mais a refusé d'investir ou d'acheter le gaz super réfrigéré dans le cadre d'un contrat à long terme avec l'installation d'exportation du Train 5 proposée par NextDecade.

NextDecade a conclu un contrat à prix fixe pour la construction du Train 4 avec Bechtel pour un montant de 4,77 milliards de dollars, mais le prix n'est valable que jusqu'au 15 septembre, selon la société.

NextDecade construit son installation Rio Grande LNG d'une capacité de 17,6 mtpa et développe les Trains 4 et 5 d'une capacité supplémentaire combinée de 10,8 mtpa. Ces projets devraient permettre aux États-Unis de rester le plus grand exportateur de GNL au monde .