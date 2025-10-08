NextDecade : Le directeur financier Brent Wahl démissionne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextDecade a déclaré mercredi que le directeur financier Brent Wahl quittera ses fonctions le 20 octobre pour rejoindre une société d'infrastructure numérique et sera remplacé par le vice-président principal du producteur américain de gaz naturel liquéfié, Mike Mott, à titre intérimaire.

Wahl, qui est directeur financier de NextDecade depuis 2021, restera consultant jusqu'à la fin de l'année afin d'assurer une transition en douceur, a indiqué la société.

NextDecade a lancé une recherche pour un successeur permanent.

Mott, qui dirige actuellement le programme de transformation de l'entreprise, était auparavant à la tête de Carbon Solutions et de la stratégie d'entreprise de NextDecade.