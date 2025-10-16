NextDecade atteint le FID positif sur le train 5 du projet Rio Grande LNG au Texas

Le producteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré jeudi qu'il avait pris une décision finale d'investissement positive (FID) pour la cinquième usine de liquéfaction , connue sous le nom de train, de son projet d'exportation Rio Grande au Texas.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 4 % dans les échanges prolongés, l'annoncemarquant la cinquième décision finale d'investissement positive pour un projet de développement de GNL aux États-Unis - le plus grand exportateur mondial de ce combustible super réfrigéré.

Le secteur américain du GNL a connu un regain d'activité commerciale après que le président Donald Trump a levé le moratoire sur les nouveaux permis d'exportation de GNL peu après son entrée en fonction en janvier.

Les développeurs de GNL parviennent généralement à un FID sur les projets une fois qu'ils ont obtenu suffisamment d'accords d'approvisionnement pour obtenir le financement nécessaire à la construction.

Le train 5 devrait avoir une capacité de production de GNL d'environ 6 millions de tonnes par an, ce qui porte la capacité totale de production de GNL en cours de construction à environ 30 millions de tonnes par an à Rio Grande LNG, a déclaré la société.

La date d'achèvement du train 5, ainsi que la première date de livraison commerciale dans le cadre des contrats de GNL du train 5, sont prévues pour le premier semestre 2031, a ajouté la société.

Le coût total du projet associé au train 5 et à l'infrastructure connexe devrait s'élever à environ 6,7 milliards de dollars.

La société a déclaré que le train 5 est soutenu commercialement par 4,5 millions de tonnes par an d'accords de 20 ans avec JERA , EQT Corp EQT.N et ConocoPhillips COP.N .

TotalEnergies TTEF.PA , qui détient une participation de 17,1 % dans NextDecade, a décidé de ne pas investir dans le Train 5 de la société, donnant la priorité à des projets moins coûteux ailleurs, dans le cadre de la réévaluation de sa stratégie mondiale en matière de GNL, a rapporté Reuters

en août.

NextDecade a annoncé en septembre un FID positif pour sa quatrième usine de liquéfaction dans le cadre du même projet au Texas, qui devrait être achevé au second semestre 2030.