Washington poursuit ses vols militaires au plus près du Venezuela

Carte montrant les vols d'avions de combat et de drones de surveillance maritime de l'armée américaine captés, dans la mer des Caraïbes, par le site spécialisé Flightradar24 entre le 12 novembre et le 12 décembre, et en plus entre le 14 octobre et le 12 décembre pour les avions bombardiers. Données arrêtées à 8H00 GMT. ( AFP / Luca MATTEUCCI )

Des avions de combat, des bombardiers, des drones: l'armée américaine maintient sa pression sur le Venezuela en faisant voler nombre d'appareils militaires au plus près des côtes du pays, selon une analyse de l'AFP.

Ces vols au-dessus de la mer des Caraïbes se multiplient depuis plusieurs mois. Le gouvernement de Donald Trump affirme que le déploiement d'importants moyens aériens et navals - dont le dernier-né des porte-avions américains - dans la région vise à lutter contre le trafic de drogue venant du Venezuela.

Caracas dément tout implication dans le narcotrafic et dénonce les agissements américains, qualifiant ainsi de "piraterie" la saisie mercredi d'un pétrolier qui selon Washington transportait du pétrole en provenance du Venezuela et d'Iran à destination de Cuba.

Selon les données de Flightradar24 analysées par l'AFP, deux chasseurs F-18 de la marine américaine ont effectué mardi des tours dans le Golfe du Venezuela pendant plus de 40 minutes, s'approchant jusqu'à quelque 35 kilomètres des côtes. Un autre chasseur était aussi en vol, un peu plus au nord, au début de cette mission.

Ce même mardi, un drone de surveillance maritime à longue portée a fait des allers-retours pendant plusieurs heures sur une bande de 800 kilomètres au sud de la mer des Caraïbes. C'est la première fois qu'un drone de ce type émettait un signal dans cette zone depuis au moins un mois.

Un autre vol de drone à très haute altitude a été enregistré dans la même région vendredi matin. À ces manœuvres s'ajoutent cinq vols de bombardiers B-1 et B-52 et deux vols de chasseurs F-18 à moins de 40 kilomètres des côtes vénézuéliennes entre fin octobre et fin novembre.

Ces données ne sont pas exhaustives et ne couvrent que les vols captés par Flightradar24, excluant par exemple des missions furtives.