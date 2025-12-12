Mondial de hand: les Bleues de nouveau stoppées aux portes de la finale

La déception des Françaises après leur défaite contre l'Allemagne en demi-finales du Mondial de handball à Rotterdam, le 12 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )

L'équipe de France féminine a abandonné vendredi à Rotterdam son titre de championne du monde de handball, battue par l'Allemagne (29-23), sa deuxième défaite en demi-finales en compétition de suite.

Éliminées par le Danemark aux portes de la finale de l'Euro il y a un an (24-22), les Bleues devront encore se contenter de la petite finale, dimanche contre la Norvège ou les Pays-Bas, pour la deuxième compétition de Sébastien Gardillou au poste de sélectionneur.

L'Allemagne retrouve elle la finale d'une compétition pour la première fois depuis... 1994, un an après son seul titre, le Mondial 1993.

Son inexpérience dans le dernier carré, qu'elle retrouvait pour la première fois depuis 2008, ne s'est pas fait sentir, pas plus que sa découverte de l'Ahoy Arena de Rotterdam après sept matches remportés chez elle (elle coorganise le Mondial avec le Pays-bas).

Sept, comme le nombre de demi-finales mondiales remportées par les Françaises... sur sept jouées.

Elles ont donc subi vendredi leur premier échec, et le premier contre les Allemandes depuis exactement 20 ans, quatre jours après avoir, déjà, cédé contre les Néerlandaises en conclusion du tour principal (26-23).

Comme lundi, elles ont perdu de façon logique, après avoir connu une panne d'efficacité offensive, notamment en seconde période (un seul but entre la 38e et la 48e minute).

- Changements vains -

Comme un signe annonciateur des difficultés à venir, elles ont débuté par un tir manqué de Clarisse Mairot, qui les avait lancées contre les Danoises en quarts de finale (31-26) en réussissant ses quatre premiers tirs.

La gardienne des Bleues Floriane André ne peut rien faire sur le penalty de l'Allemande Antje Dollen demùi-finale du Mondial de hand à Rotterdam, le 12 décembre 2025 ( AFP / JOHN THYS )

Deux jours plus tard, elles ont été moins en réussite au tir (Foppa un mètre au-dessus, 15e), en échec notamment face à l'ancienne gardienne de Brest Katharina Filter, qui a par exemple détourné un pénalty de Sarah Bouktit sur une balle d'égalisation dans un temps fort français (6-10, 16e, à 11-12, 24e).

Derrière, la France n'a plus inscrit un seul but avant la mi-temps (12-15), handicapée notamment par une suspension de deux minutes pour un mauvais changement...

Hormis l'entrée de Floriane André dans le but à la place d'Hatadou Sako (16e), pas grand-chose n'a vraiment fonctionné, dont le passage à une défense en "1-5" avec Orlane Kanor puis Méline Nocandy avancée pour endiguer le jeu léché allemand, le lancement de Kanor comme arrière gauche ou celui de Marie-Hélène Sajka à droite. Deux joueuses qui n'ont eu que des miettes à se mettre sous la dent depuis deux matches.

Gardillou a également sorti la boîte à outils en seconde période, prenant un temps mort dès la 36e minute, relançant Sako dans le but, plaçant comme face aux Danoises Pauletta Foppa (habituelle pivot) au poste d'arrière droite, où lui a succédé Mairot...

En vain. L'équipe de France a sans cesse couru après le score, trop friable et en retard en défense (rouge pour Oriane Ondono, 45e), approximative en attaque (passe interceptée de Léna Grandveau, 38e, en touche de Tamara Horacek, 42e). Elle devra se remobiliser pour aller chercher sa première médaille sous les ordres de Gardillou.