Next relève ses prévisions pour la troisième fois cette annéee

Le groupe de distribution britannique brille de 7% à la Bourse de Londres ce mercredi matin, après avoir relevé pour la troisième fois cette année sa prévision de bénéfice annuel. Cette révision intervient à la faveur d'une hausse de 9,2% des ventes à plein tarif au deuxième trimestre, une performance supérieure aux attentes, soutenue notamment par les fortes chaleurs au Royaume-Uni.

Le détaillant britannique de mode anticipait initialement un ralentissement de la croissance de ses ventes à plein tarif à 4% au deuxième trimestre, après une progression de 6,2 % au premier, en raison d'une base de comparaison élevée sur la même période de l'an dernier.

Au final, le chiffre d'affaires a dépassé les prévisions de 70 millions de livres sterling, dont 19 millions au Royaume-Uni et 51 millions à l'international.

Next attribue cette surperformance à une météo britannique favorable, comparable à celle de l'été exceptionnel de l'an dernier, un scénario qu'il n'avait pas intégré dans ses prévisions.

Le groupe souligne également un rebond de la demande au Moyen-Orient et en Europe du Nord après un premier trimestre plus faible dans ces régions, ainsi qu'un investissement plus important que prévu dans des campagnes marketing jugées rentables.

Le distributeur prévoit désormais un bénéfice avant impôts de 1,243 milliard de livres pour l'exercice qui s'achèvera en janvier 2027, contre une prévision précédente de 1,218 milliard de livres. À titre de comparaison, le bénéfice avant impôts s'était établi à 1,158 milliard de livres lors de l'exercice 2025/26.

En revanche, Next a maintenu sa prévision de croissance des ventes à plein tarif de 5 % pour le reste de l'exercice.

Jefferies maintient sa recommandation "Neutre" sur Next après une publication du deuxième trimestre qui "coche toutes les cases".

Le broker souligne que, malgré cette nouvelle révision à la hausse, Next se négocie désormais sur un multiple de 18,7 fois les bénéfices attendus en 2026 et de 17,5 fois ceux de 2027. Selon Jefferies, la société reste l'une des rares valeurs de la distribution européenne à continuer de bénéficier de relèvements de ses prévisions de résultats.