Nexity : subit un 5/5 à la baisse, perte hebdo de -20% information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 09:49









(Zonebourse.com) - Principale victime de la tension des taux longs en France (suite aux annonces de Bayrou), Nexity enchaine un rare 5/5 à la baisse et subit une tout aussi rare perte hebdo de -20% (entre 11,1 et 8,93E, le plancher majeur testé le 23 mai dernier).

En cas d'enfoncement des 8,93E, Nexity s'en irait retracer le plancher annuel de clôture des 8,64E du 9 avril, voir des 8,05E au fixing d'ouverture du 7 avril.





Valeurs associées NEXITY 8,8950 EUR Euronext Paris -2,25%