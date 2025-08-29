 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 707,25
-0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexity : subit un 5/5 à la baisse, perte hebdo de -20%
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 09:49

(Zonebourse.com) - Principale victime de la tension des taux longs en France (suite aux annonces de Bayrou), Nexity enchaine un rare 5/5 à la baisse et subit une tout aussi rare perte hebdo de -20% (entre 11,1 et 8,93E, le plancher majeur testé le 23 mai dernier).
En cas d'enfoncement des 8,93E, Nexity s'en irait retracer le plancher annuel de clôture des 8,64E du 9 avril, voir des 8,05E au fixing d'ouverture du 7 avril.

Valeurs associées

NEXITY
8,8950 EUR Euronext Paris -2,25%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank