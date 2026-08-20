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Nexity : enfonce le support des 7,00 EUR
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 12:03
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Quatre séances de consolidation ont suffi à ramener Nexity de plus de 7,50 EUR à moins de 7 EUR : le titre déclenche un nouveau signal baissier (dans une tendance déjà négative depuis 2018 et un plafonnement sous 54 EUR) et semble voué à retester le récent plancher historique des 6,635 EUR du 24 juillet.

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