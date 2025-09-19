 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 911,56
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexity bondit, Oddo BHF confiant sur une reprise à moyen terme
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 10:27

L'action Nexity NEXI.PA bondit vendredi à la Bourse de Paris à la faveur d'un relèvement de recommandation d'Oddo BHF à "surperformance" contre "neutre", le courtier disant voir une opportunité de reprise sur le titre à moyen terme.

Vers 08h10 GMT, l'action grimpait de 9,2% à 10,94 euros contre un gain de 0,91% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

Après plusieurs années difficiles, le secteur de la promotion immobilière devrait bénéficier en 2026 d’une amélioration de la délivrance des permis de construire et de la stabilisation des coûts de construction, estiment les analystes d'Oddo BHF dans une note.

"L'évolution des taux d'intérêt reste un sujet de préoccupation mais à relativiser", ajoutent-ils.

D'après les analystes, Nexity devrait renouer avec un résultat opérationnel courant (ROC) positif en 2025, de 25,5 millions d'euros. Le ROC atteindrait ensuite 95 millions en 2026 et 159 millions en 2027.

Nexity a affiché en juillet un retour à la croissance de son ROC au premier semestre, citant les effets des transformations opérées en 2024 et la mise en production d’opérations calibrées.

Les analystes d'Oddo BHF relèvent qu'en Bourse, Nexity affiche une sous-performance importante avec un repli de près de 24% depuis le début de l'année et estiment que "la valorisation actuelle offre désormais un risk/reward intéressant".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

NEXITY
11,2100 EUR Euronext Paris +11,99%
SBF 120
5 991,48 Pts Euronext Paris +0,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/09/2025 à 10:27:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank