Nexity bondit, Oddo BHF confiant sur une reprise à moyen terme

L'action Nexity NEXI.PA bondit vendredi à la Bourse de Paris à la faveur d'un relèvement de recommandation d'Oddo BHF à "surperformance" contre "neutre", le courtier disant voir une opportunité de reprise sur le titre à moyen terme.

Vers 08h10 GMT, l'action grimpait de 9,2% à 10,94 euros contre un gain de 0,91% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

Après plusieurs années difficiles, le secteur de la promotion immobilière devrait bénéficier en 2026 d’une amélioration de la délivrance des permis de construire et de la stabilisation des coûts de construction, estiment les analystes d'Oddo BHF dans une note.

"L'évolution des taux d'intérêt reste un sujet de préoccupation mais à relativiser", ajoutent-ils.

D'après les analystes, Nexity devrait renouer avec un résultat opérationnel courant (ROC) positif en 2025, de 25,5 millions d'euros. Le ROC atteindrait ensuite 95 millions en 2026 et 159 millions en 2027.

Nexity a affiché en juillet un retour à la croissance de son ROC au premier semestre, citant les effets des transformations opérées en 2024 et la mise en production d’opérations calibrées.

Les analystes d'Oddo BHF relèvent qu'en Bourse, Nexity affiche une sous-performance importante avec un repli de près de 24% depuis le début de l'année et estiment que "la valorisation actuelle offre désormais un risk/reward intéressant".

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)