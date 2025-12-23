Commande de trains de nuit, contrôle aérien : faute de budget 2026, l'Etat repousse plusieurs chantiers de modernisation des transports

Le ministre des Transports a énoncé ce qu'il juge comme des conséquences concrètes de l'échec des discussions de la Commission mixte paritaire, qui n'est pas parvenue à trouver un compromis sur le Budget 2026.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot, à Paris, le 26 novembre 2025 ( AFP / THOMAS SAMSON )

"C'est la conséquence du non-vote du budget avant le 31 décembre". Les investissements dans la modernisation de trains de nuit ainsi que dans le contrôle aérien vont êtres repoussés suite au non-vote du budget, a affirmé mardi 23 décembre le ministre des Transports Philippe Tabarot. "J'avais une commande à lancer au mois de janvier de nombreux trains de nuit", un moyen de transport "en vogue dans notre pays" et cette commande "d'environ un milliard (d'euros) ne pourra pas être passée", a déclaré le ministre à l'antenne de RTL .

Une "loi spéciale" en attendant

Pareil pour "une grande réforme du contrôle aérien qui doit se faire en matière d'investissements" notamment la modernisation des outils et systèmes. "On va être obligé de repousser ces investissements. Comme repousser d'autres investissements sur des routes ou sur des voies ferrées", a-t-il ajouté. "C'est la conséquence du non-vote du budget avant le 31 décembre. La loi spéciale que le Parlement va voter aujourd'hui, je l'espère, ne nous permettra pas de faire ces investissements", a-t-il dit.

Faute de budget voté avant le 31 décembre, une loi spéciale va être soumise au Parlement mardi, un outil législatif destiné à assurer la continuité de l'État pour sortir temporairement de l'impasse budgétaire. Elle reconduit ainsi temporairement le budget de 2025, permet de lever l'impôt et de payer les fonctionnaires, mais ne comprend pas de dépenses nouvelles.