Les Bourses attentistes avant le PIB américain et les fêtes de Noël

Wall Street est attendue sur une note stable et les Bourses européennes évoluent sur de faibles variations mardi, lors de la dernière séance complète de la semaine sur le continent, sous l'impulsion de Novo Nordisk, tandis que les investisseurs attendent les chiffres du PIB américain pour obtenir plus d'indications sur la politique de la Fed en 2026. Les ‍futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable pour le Dow Jones, et en hausse de 0,02% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,03% pour le Nasdaq, au lendemain d'une séance dans le vert, portée par le rebond des valeurs technologiques. À Paris, le CAC 40 perd 0,21% à 8.103,95 points vers 11h48 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,09% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 grappille ‌0,16% et le Stoxx 600 0,15% à 587,81 points après avoir atteint un record intra-journalier à 588,45 points plus tôt en séance.

Les échanges sont relativement calmes avant la séance écourtée de mercredi et la fermeture des marchés européens jeudi et vendredi pour les fêtes de Noël. La Bourse de New York tiendra également une séance écourtée mercredi et restera fermée jeudi.

Outre les faibles volumes liés à la semaine des fêtes de ​fin d'année, le sentiment est à l'attente, car la journée réserve une série d'indicateurs économiques sur l'économie américaine, notamment l'estimation du PIB du troisième trimestre à 13h30 GMT, les chiffres de la production industrielle d'octobre ⁠à 14h15 GMT et l'indice de confiance des consommateurs pour le mois de décembre à 15h00 GMT, données qui pourraient influencer la politique de la Fed en 2026.

Les chiffres devraient montrer que l'économie américaine a progressé de 3,3% au troisième trimestre, soit un léger ralentissement par rapport au trimestre précédent (+3,8%), en partie due à une forte baisse des importations après une hausse ⁠en début d'année, avant l'augmentation des droits de douane par Washington.

Les investisseurs surveillent tout nouveau ‍signe de ralentissement de l'économie américaine, notamment à la lumière des derniers chiffres du marché du travail, tandis que les données les plus récentes sur l'inflation ⁠ont montré un relâchement des prix, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de baisser ses taux d'intérêt en 2026.

En Europe, où les opérateurs ont déjà intégré le fait que la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux inchangés pendant longtemps, Isabel Schnabel, membre du directoire de l'institution, a réaffirmé lundi dans une interview qu'elle ne prévoyait pas de hausse des taux d'intérêt dans un avenir proche, tout en ajoutant que les pressions inflationnistes conduiraient à terme à une ​augmentation des coûts d'emprunt.

Sur l'ensemble de l'année, les principales banques centrales ont toutefois procédé à des baisses de taux directeurs à des niveaux inédits depuis la grande crise financière de 2008, à l'exception du Japon, qui a opté pour un relèvement de ses taux directeurs à deux reprises après des décennies de politique ultra accommodante.

Sur les marchés d'actions européens, Novo Nordisk se distingue particulièrement ce lundi avec une hausse de 7,9% après que l'ageance américaine du médicament (FDA) a ⁠approuvé la veille la version sous forme de pilule du Wegovy, un coup de pouce pour le laboratoire danois qui cherche à regagner le terrain perdu face à son rival américain Eli Lilly.

LES VALEURS ​À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Sanofi avance de 0,23% après avoir obtenu l'approbation au Japon du Dupixent, dans le traitement des enfants de ​6 à 11 ans atteints d'asthme bronchique.

Flatex DEGIRO recule de ​1,54%, la BaFin, l'autorité allemande de supervision financière, ayant annoncé mardi avoir infligé deux amendes à la banque pour infraction aux règles de trading.

Ryanair est en petite baisse (-0,17%) alors que l'autorité italienne de la concurrence a infligé une ​amende de plus de 255 millions d'euros à la compagnie aérienne à bas coûts pour abus de position dominante dans ses relations ⁠avec les agences de voyages.

TAUX

Les rendements des obligations allemandes, référence de la zone euro, reculent mardi après leur hausse récente.

Celui du Bund allemand à dix ans cède 4,4 points de base à 2,8625%. Le deux ans recule de près d'un point de base à 2,1563%.

En France, où un projet de loi spécial visant à garantir la continuité des services publics devrait être adopté dans la journée par l'Assemblée nationale et le Sénat, le rendement de l'OAT à dix ans recule de 5,7 points de base à 3,5638%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans perd 2,8 points de base à 4,1432%. Celui de l'obligation à deux ans abandonne 0,6 point de base à 3,4974%.

Le Trésor américain organise par ailleurs mardi et ‌mercredi des adjudications de dette.

CHANGES

Sur le marché des changes, le yen s'apprécie de 0,6% à 155,97 par dollar américain, prolongeant ses gains de la veille, le marché gardant un oeil sur une possible intervention des autorités pour soutenir la monnaie japonaise.

Le dollar accentue le repli de la veille et perd 0,40% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,31% à 1,1796 dollar.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est plutôt stable, mais les investisseurs restent attentifs aux risques d'approvisionnement au Venezuela et en Russie.

Le Brent prend 0,13% à 62,15 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grappille 0,12% à 58,08 dollars.

MÉTAUX

L'or frôle mardi la barre des 4.500 dollars l'once, aidé par la faiblesse du dollar et alors que les investisseurs se ruent sur le métal jaune, actif refuge, en raison des tensions géopolitiques.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 DÉCEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 PIB T3 3,3% 3,8%

USA 14h15 Production industrielle octobre

- sur un mois 0,1% 0,1%

- sur un an - 1,62%

USA 15h00 Confiance du consommateur du décembre 91,0 88,7

Conference Board

(Certaines données ‌peuvent accuser un léger décalage)

