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Nexity annonce le terme de son action de concert en étoile
information fournie par Reuters 02/07/2024 à 07:38

Nexity SA NEXI.PA :

* NON RENOUVELLEMENT DE L'ACTION DE CONCERT

* NEXITY ANNONCE CE JOUR L'ARRIVÉE DU TERME DE L'ACTION DE CONCERT EN ÉTOILE

* L'ACTION REGROUPE LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS, CRÉDIT MUTUEL ARKÉA ET LA MONDIALE (REPRÉSENTANT À FIN DÉC 19,27% DU CAPITAL ET 19,55% DES DROITS DE VOTE)

* L'ACTION DE CONCERT PORTAIT SUR LA SEULE POLITIQUE DE VOTE DES ACTIONNAIRES CONCERNÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

* LES GRANDS ACTIONNAIRES MEMBRES DU CONCERT ONT FAIT SAVOIR QU'ILS MAINTENAIENT LEUR SOUTIEN À LA STRATÉGIE DU GROUPE

* LES GRANDS ACTIONNAIRES MEMBRES DU CONCERT ONT FAIT SAVOIR QUE LEURS DÉTENTIONS HISTORIQUES DEMEURAIENT INCHANGÉES

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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