Nexity annonce le terme de son action de concert en étoile

Nexity SA NEXI.PA :
* NON RENOUVELLEMENT DE L'ACTION DE CONCERT
* NEXITY ANNONCE CE JOUR L'ARRIVÉE DU TERME DE L'ACTION DE CONCERT EN ÉTOILE
* L'ACTION REGROUPE LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS, CRÉDIT MUTUEL ARKÉA ET LA MONDIALE (REPRÉSENTANT À FIN DÉC 19,27% DU CAPITAL ET 19,55% DES DROITS DE VOTE)
* L'ACTION DE CONCERT PORTAIT SUR LA SEULE POLITIQUE DE VOTE DES ACTIONNAIRES CONCERNÉS EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
* LES GRANDS ACTIONNAIRES MEMBRES DU CONCERT ONT FAIT SAVOIR QU'ILS MAINTENAIENT LEUR SOUTIEN À LA STRATÉGIE DU GROUPE
* LES GRANDS ACTIONNAIRES MEMBRES DU CONCERT ONT FAIT SAVOIR QUE LEURS DÉTENTIONS HISTORIQUES DEMEURAIENT INCHANGÉES
Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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