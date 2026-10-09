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L'Allemagne abandonne le projet de char commun avec la France-Mandon
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 07:20

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Le pape Léon se rend en France

Le pape Léon se rend en France

L'Allemagne a ​décidé d'abandonner le projet avec la ​France de char commun ​du futur, ⁠le MGCS ("Main Ground ‌Combat System", système principal de combat ​terrestre), ‌a annoncé jeudi ⁠le chef d'état-major des armées, Fabien ⁠Mandon, ‌lors d'une audition ⁠devant une ‌commission parlementaire.

Paris ⁠et Berlin étaient convenus ⁠en ‌2017 de collaborer pour ​développer ‌le MGCS, avec l'objectif de ​remplacer le Leopard 2 ⁠allemand et le Leclerc français.

(John Irish, rédigé par Jean Terzian, édité par Benjamin ​Mallet)

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4 commentaires

  • 07:43

    Cet abandon n’est pas surprenant, les allemands considérant de plus en plus la France comme un partenaire non fiable , voire comme un boulet en Europe , vu la situation politique et catastrophique et la volonté des français de ne faire aucun effort pour y remédier

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