information fournie par Reuters • 09/10/2026 à 07:20

L'Allemagne abandonne le projet de char commun avec la France-Mandon

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L'Allemagne a ​décidé d'abandonner le projet avec la ​France de char commun ​du futur, ⁠le MGCS ("Main Ground ‌Combat System", système principal de combat ​terrestre), ‌a annoncé jeudi ⁠le chef d'état-major des armées, Fabien ⁠Mandon, ‌lors d'une audition ⁠devant une ‌commission parlementaire.

Paris ⁠et Berlin étaient convenus ⁠en ‌2017 de collaborer pour ​développer ‌le MGCS, avec l'objectif de ​remplacer le Leopard 2 ⁠allemand et le Leclerc français.

(John Irish, rédigé par Jean Terzian, édité par Benjamin ​Mallet)