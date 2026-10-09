Wall Street en ordre dispersé avec la hausse des prix du pétrole

Entrée du NYSE à Wall Street, à New York

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

La Bourse ‌de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones marquant une petite hausse, alors que les prix ​du pétrole ont bondi en raison d'attaques autour du détroit d'Ormuz et d'une baisse de la production américaine, alimentant les craintes sur l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

L'indice Dow Jones a gagné 0,10%, ou 51,77 points, à 51.231,64 points.

Le S&P-500, ​plus large, a perdu 36,41 points, soit 0,47%, à 7.765,36 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 345,35 points (1,25%) à 27.193,34 points.

Deux jours après avoir ​atteint un record de clôture, le Nasdaq a subi la ⁠plus forte perte, plombé par le repli de 3,4% du secteur des semiconducteurs après que le Financial Times ‌a rapporté que les revenus annualisés d'OpenAI ont été inférieurs de 20 milliards de dollars au montant signalé au préalable.

Le marché connaît "une sortie de route" dans la perspective de la saison des résultats ​trimestriels et avec "le conflit en Iran qui ‌fait monter les prix du pétrole", a commenté Terry Sandven, stratégiste en chef chez US ⁠Bank Wealth Management, à Minneapolis dans le Minnesota.

Une série d'attaques contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et une baisse de production aux Etats-Unis causée par des ouragans ont contribué à une nouvelle flambée des prix du brut, le baril WTI ⁠prenant 3,6% et le ‌Brent 4,1%.

L'approvisionnement amoindri en pétrole depuis le début de la guerre en Iran en février dernier a ⁠fait grimper les prix du brut de plus de 60% cette année, alimentant les pressions inflationnistes et laissant entrevoir ‌un resserrement monétaire.

C'est dans ce contexte que la Réserve fédérale (Fed) a opéré en septembre sa première hausse des ⁠taux depuis juillet 2023.

Si les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale ⁠américaine laisse ses taux inchangés ‌en octobre, ils misent à environ 69% sur l'hypothèse d'un relèvement des taux lors de la réunion de décembre, d'après FedWatch ​de CME.

Les rendements des bons du Trésor américain ont progressé ‌jeudi, atteignant des niveaux proches de leurs records, tandis que les obligations à courte échéance ont bondi.

Parmi les secteurs majeurs du S&P-500, l'énergie a connu ​la plus forte hausse du jour.

Côté valeurs, à noter, PepsiCo a pris 3,7% après avoir annoncé une réduction supplémentaire de ses coûts et revu à la baisse sa prévision de bénéfice annuel. Starbucks a cédé 0,4% à la suite d'informations ⁠de presse selon lesquelles le groupe envisage de racheter Chipotle Mexican Grill, dont le titre a bondi de 6,2%. Palantir a fini en hausse de 2,4% après que Goldman Sachs a revu sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

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(version française Jean Terzian)