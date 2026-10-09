L'action de Maas, investisseur de Firmus, chute après que l'opérateur de centres de données spécialisés dans l'IA a annulé son projet d'introduction en bourse à grand succès

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions de Maas chutent de 10,7 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis cinq mois

* Firmus retire sa demande d'introduction en bourse, invoquant la volatilité du marché

* Maas détient 3,2 % de Firmus et fournit ses projets d'usines d'IA

* La filiale détient 1,1 milliard de dollars australiens de commandes de Firmus jusqu’à l’exercice 2027

(Réécriture dans l'ensemble du texte)

L'action du prestataire australien de services de construction Maas Group MGH.AX a chuté de près de 11 % vendredi après que Firmus, soutenu par Nvidia NVDA.O , a retiré son introduction en bourse de 5 milliards de dollars, suscitant des inquiétudes quant à la valeur de la participation de 3,2 % détenue par Maas dans l'opérateur de centres de données.

Le titre a chuté de 10,7 % pour atteindre son plus bas niveau en cinq mois, à 4,43 dollars australiens, après la reprise des échanges qui avaient été suspendus dans l’attente d’informations sur l’introduction en bourse de Firmus et les contrats de Maas avec l’opérateur.

Maas est à la fois un investisseur dans Firmus et un fournisseur par l’intermédiaire de sa division d’infrastructures électriques JLE Group.

Plus tôt dans la journée, Firmus avait retiré sa demande d’introduction en bourse, invoquant la volatilité du marché et des conditions qui, selon elle, ne refléteraient pas fidèlement la solidité de son activité et ses perspectives de croissance à long terme.

La société, qui compte OpenAI parmi ses principaux clients, a déclaré qu’elle chercherait à obtenir des financements privés et étudierait d’autres options de levée de fonds, tant publiques que privées.

LES CONTRATS DE FIRMUS RESTENT EN VIGUEUR

JLE continue de fournir des « Power Cubes » modulaires et les équipements électriques associés pour les projets d’usines de Firmus AI, avec des commandes d’une valeur d’environ 1,1 milliard de dollars australiens (767,91 millions de dollars) pour les exercices 2026 et 2027, a déclaré Maas vendredi.

Maas a précisé que la société avait reçu 373 millions de dollars australiens au titre de ces contrats et s'attend à ce que les travaux soient achevés d'ici fin 2027.

Le titre a chuté de 22,4 % jeudi après la publication d’un article indiquant que Firmus réexaminait les termes de l’accord, ce qui a fait perdre environ 517 millions de dollars australiens à la capitalisation boursière de Maas. Il a reculé de plus de 31 % depuis le début de la semaine et s’apprête à connaître sa pire semaine jamais enregistrée.

Firmus avait prévu de fixer le prix de ses actions à 11 dollars australiens chacune, ce qui aurait valorisé le capital de la société à environ 30,6 milliards de dollars australiens, soit près du triple de sa valorisation de 10,5 milliards de dollars australiens établie lors d’un tour de table en août.

Le retrait de cette introduction en bourse, qui aurait été la deuxième plus importante de l’histoire de l’Australie, souligne la prudence des investisseurs à l’égard des entreprises d’infrastructure d’IA fortement valorisées, qui affichent des plans d’expansion ambitieux et des besoins de financement importants.

(1 dollar = 1,4325 dollar australien)