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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexity affiche un CA annuel en baisse à 4,27 milliards d'euros
information fournie par Reuters28/02/2024 à 19:46

Nexity SA NEXI.PA :

* RÉSULTATS ANNUELS 2023 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS

* CA 2023 DE EUR 4,3 MDS

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2023 À EUR 246 MLN

* ENDETTEMENT NET 2023 DE EUR 776 MLN (EN BAISSE DE EUR 43 M PAR RAPPORT À 2022)

* EUR 882 MLN DE TRÉSORERIE EN 2023 ET LIGNE DE CRÉDIT NON TIRÉE À EUR 630 MLN

* PRÉVISIONS 2024: RÉSULTAT OPÉRATIONNEL POSITIF MARQUANT UN POINT BAS FINANCIER, TENANT COMPTE DES PLUS-VALUES DE CESSIONS, DES COÛTS D'AJUSTEMENT DE L'OFFRE À LA NOUVELLE DONNE DE MARCHÉ ET DES COÛTS LIÉS À LA RÉORGANISATION DU GROUPE PERMETTANT UN REBOND EN 2025

* PRÉVISIONS 2024: DETTE FINANCIÈRE NETTE SENSIBLEMENT INFÉRIEURE À CELLE DE FIN 2023

Texte original sur Eikon ID:nGNE3GdLSH Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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