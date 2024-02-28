Nexity affiche un CA annuel en baisse à 4,27 milliards d'euros

Nexity SA NEXI.PA :
* RÉSULTATS ANNUELS 2023 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS
* CA 2023 DE EUR 4,3 MDS
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2023 À EUR 246 MLN
* ENDETTEMENT NET 2023 DE EUR 776 MLN (EN BAISSE DE EUR 43 M PAR RAPPORT À 2022)
* EUR 882 MLN DE TRÉSORERIE EN 2023 ET LIGNE DE CRÉDIT NON TIRÉE À EUR 630 MLN
* PRÉVISIONS 2024: RÉSULTAT OPÉRATIONNEL POSITIF MARQUANT UN POINT BAS FINANCIER, TENANT COMPTE DES PLUS-VALUES DE CESSIONS, DES COÛTS D'AJUSTEMENT DE L'OFFRE À LA NOUVELLE DONNE DE MARCHÉ ET DES COÛTS LIÉS À LA RÉORGANISATION DU GROUPE PERMETTANT UN REBOND EN 2025
* PRÉVISIONS 2024: DETTE FINANCIÈRE NETTE SENSIBLEMENT INFÉRIEURE À CELLE DE FIN 2023
Texte original sur Eikon ID:nGNE3GdLSH Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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