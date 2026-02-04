Nexans signe un contrat de €600 mlns avec Enedis

Nexans NEXS.PA a annoncé mercredi la signature d'un contrat-cadre avec le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité français Enedis, qui porte sur la fourniture de câbles moyenne tension pour un montant total de 600 millions d'euros.

"D’une durée totale de sept ans (2026-2032) dont trois ans optionnels, ce contrat prévoit des livraisons dès le 1er trimestre 2026, avec un volume moyen annuel doublé par rapport au précédent contrat", précise le spécialiste français des cables industriels dans un communiqué.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)