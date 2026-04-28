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Nexans se renforce aux États-Unis avec l'acquisition de Republic Wire
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 07:08

Nexans annonce avoir signé un accord en vue de l'acquisition de 100% du capital de Republic Wire, fabricant américain de produits en fil de cuivre et d'aluminium basse tension, dont le siège est situé à Cincinnati dans l'Ohio.

Entreprise familiale présente sur le marché des systèmes de câbles basse tension, Republic Wire a réalisé un chiffre d'affaires courant d'environ 520 MEUR sur 12 mois et emploie plus de 200 collaborateurs hautement qualifiés.

L'acquisition de Republic Wire constitue une étape importante dans la stratégie de Nexans visant à étendre son empreinte géographique aux États-Unis, l'un des marchés les plus dynamiques au monde pour les câbles basse et moyenne tension.

L'industrie américaine de la basse tension, estimée à environ 12 MdsEUR, est principalement portée par une demande soutenue dans les secteurs résidentiel et commercial ainsi que par l'expansion des datacenters .

La transaction représente une valeur d'entreprise totale d'environ 680 MEUR assortie d'un complément de prix pouvant atteindre 43 MEUR payable en 2028 sur la base des performances jusqu'à fin 2027.

L'opération devrait être immédiatement relutive pour le BPA avant les synergies, qui devraient atteindre leur plein régime sur trois ans, à hauteur d'environ 23 MEUR. Les coûts de mise en oeuvre sont estimés à environ 23 MEUR.

La transaction sera financée par une combinaison de dette et de trésorerie disponible au bilan. Sa clôture est prévue au début du 3e trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions usuelles.

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