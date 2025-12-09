 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 041,00
-0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexans répond aux rumeurs de presse sur le projet Great Sea Interconnector
information fournie par AOF 09/12/2025 à 18:05

(AOF) - "En réponse à des articles récemment parus dans des médias locaux chypriotes au sujet du projet Great Sea Interconnector, Nexans réaffirme qu’il poursuit l’exécution du projet conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies avec son client. Dans des projets de cette nature et de cette envergure, ces étapes peuvent être ajustées au fil du temps. Depuis le lancement du projet Great Sea Interconnector, Nexans continue d’accompagner son client et a reçu des paiements substantiels ayant permis la fabrication du câble Great Sea Interconnector", a réagi Nexans.

Grâce à cela, le fabricant de câbles élimine tout risque financier en cas d'ajustements du projet.

Cette déclaration de Nexans via un communiqué publié cet après-midi fait suite aux informations publiées par le quotidien chypriote Phileleftheros sur son site internet. Selon ce média, Nexans aurait annulé les appels d'offres pour les travaux liés à ce contrat majeur après la décision conjointe de Chypre et de la Grèce de geler ce projet d'interconnexion électrique. Suite à ces informations, le titre de Nexans a chuté de près de 7% à 123,30 euros du SBF 120, à la clôture.

Phileleftheros indique que les appels d'offres ont été annulés par Nexans, car le projet d'interconnexion électrique entre Chypre et la Crète ne peut pas se dérouler comme prévu initialement

En juillet 2023, Nexans annonçait avoir décroché un contrat record avec le Great Sea Interconnector d'un montant de 1,43 milliard d'euros. "Élément essentiel de ce projet de grande ampleur qui vise à relier les réseaux de Grèce, d'Israël et de Chypre, ce câble haute tension à courant continu (HVDC) de 525 kV (kilovolt) sera l'interconnexion la plus longue et la plus profonde jamais installée", expliquait dans un communiqué la société mondiale spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services.

Le Great Sea Interconnector doit permettre d'échanger jusqu'à 1 000 MW entre les trois pays, avec la possibilité de passer à 2 000 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique moyenne de 3 millions de foyers. L'objectif est de mettre fin à l'isolement énergétique de Chypre, en créant un corridor énergétique entre l'Europe et l'Asie. Le premier pôle devrait être achevé en 2028 et le second en 2029.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier mondial de la conception et fabrication de systèmes de câbles, créé en 1901 ;

- Chiffre d’affaires de 7,1 Mds€ réalisé à 67% dans l’électrification (33% dans les connexions, 18% dans les réseaux et 17% dans le transport d’électricité) ;

- Répartition des ventes à 45% en Europe, 31% dans les Amériques, 14% en Asie Pacifique et 8% en Moyen-Orient, Afrique et Russie ;

- Ambition « Sparking Electrification » : position à l’avant-garde de l’électrification, par la maîtrise de la chaîne de valeur -de la production d’énergie à sa transmission et à sa distribution ;

- Capital éclaté avec 4 positions fortes –le chilien Invexans Pack pour 14,2%, Baille Giffort pour 7,9%, BPI France pour 5,2% et les salariés pour 3,2%-, Jean Mouton présidant le conseil de 14 administrateurs, Christopher Guérin étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires privilégiant la croissance en valeur et la premiumisation des offres :

- refonte du comité exécutif et de l’organisation en régions avec focus sur les marchés PWR-Grid et PWR-Connect et priorité à la production locale dans les 40 pays où est présent le groupe ;

- investissements précoces dans les capacités de production de dernière génération et maîtrise de l’approvisionnement dès les ressources,

- priorité aux solutions intégrées conjuguant câbles de pointe et innovations en technologies de câblage, de dispositifs de surveillance et de logiciels,

- réduction des coûts : simplification de l’organisation recentrée sur 4 secteurs et 12 sous-secteurs, limitation du nombre de clients, ramenés de 17 000 à 4 000 comptes stratégiques, et, face à l’inflation des prix du cuivre, plans SHIFT Performance et Prime & Amplify,

- montée en puissance de la production de câbles spéciaux -médicaux, bas carbone… ;

- anticipation : plan Ultracker contre les pénuries de pénurie de semi-conducteurs et matières premières, hausse de la capacité de production & recyclage de cuivre à Lens en France,

- innovation dynamique - 15 centres de R&D et + 2000 brevets- tournée vers la création d’autoroutes d’électricité, la performance des isolants, la fiabilité des réseaux et la circularité des câbles avec le pôle cAmpaCity, dédié à l’électrification décarbonée ;

- Stratégie environnementale net zéro en 2050 :

- objectifs 2028 : réduction de 42% des émissions de CO2 de scope 1 et 2 vs 2019  et de 29% pour celles émises dans le scope 3 (fournisseurs),

- modèle E3 (Économie, Environnement, Engagement) sur toute la chaîne de valeur, - lancement de l’activité de recyclage, valorisation des câbles avec objectif d’une teneur en cuivre recyclé de 25 % en 2028 vs 2023 et lancement de câbles à 10 % d’aluminium recyclé ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 8,1 Mds€, auquel s’ajoute 1 Md€ du nouveau contrat RTE ;

- Après les cessions AmerCable et Lynxeo, montée des offres d’électrification dans les revenus via les acquisitions (finlandais Reka Câble, colombien Centelsat, italien La Triveneta), investissement dans un 3ème navire câblier et renforcement en Norvège des capacités d’électricité sous-marine ;

- Bilan sain : 1,83 md€ de capitaux propres et 214 M€ de dette nette, avec effet de levier de 0,85.

Défis

- Exposition limitée au durcissement des droits de douane américains (présence locale et au Canada) ;

- Après une hausse de 4,1% des ventes et de 7% du bénéfice d’exploitation à fin mars, objectifs 2025 inchangés : 2 fois rehaussés d’un chiffre d’affaires d’environ 7 Mds€, d’un résultat d’exploitation de 750 à 800 M€, et d’une génération de trésorerie entre 225 et 325 M€ ;

- Objectifs financiers 2025-2028 : bénéfice d’exploitation de 770-850 M€, rentabilité des capitaux employés supérieure à 20%, investissements d’environ 1,2 Md€, génération de trésorerie cumulée d’environ 1,4 Md€ et effet de levier de la dette de 1 au plus ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,60 € et politique de distribution de 30% avec rachats d’actions.

Valeurs associées

NEXANS
123,3000 EUR Euronext Paris -6,38%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/12/2025 à 18:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank