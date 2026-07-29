Nexans relève ses perspectives 2026, CA +5% au S1

Nexans NEXS.PA a relevé mercredi ses perspectives 2026 d'Ebitda ajusté et de flux de trésorerie disponible, tout en publiant une hausse de 5% de son chiffre d'affaires semestriel, le groupe citant la croissance organique des activités d’Électrification et les effets de sa stratégie de croissance.

Le spécialiste des câbles industriels s'attend désormais à enregistrer un Ebitda ajusté annuel compris entre 770 et 840 millions d’euros, contre 730 à 810 millions précédemment, tandis que le flux de trésorerie disponible est anticipé entre 235 et 325 millions d’euros, contre 210 à 310 millions auparavant.

"Nous avons poursuivi l’optimisation et la mutualisation de notre empreinte industrielle, renforçant ainsi l’efficacité opérationnelle pour répondre aux besoins croissants de nos clients sur nos marchés finaux, notamment dans les data centers", a déclaré dans un communiqué Julien Hueber, Directeur général de Nexans.

Le chiffre d'affaires standard de Nexans pour les six premiers mois de l'année est ressorti à 3,25 milliards d'euros, tandis que l'Ebidta ajusta affiché une hausse de 4,3% sur un an à 387,7 millions d'euros.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)