Nexans: innove avec un câble 100 % recyclé information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 12:45









(Zonebourse.com) - Nexans annonce que son prototype de câble composé intégralement de matériaux recyclés marque une première dans l'histoire du Groupe.



Réalisé entre la Chine et la France, ce câble associe cuivre recyclé, polyéthylène et PVC issus de fournisseurs européens. Il affiche une réduction de 76 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un câble standard.



Jérôme Fournier, Vice-président Innovation, estime que cette avancée prouve la compatibilité entre innovation industrielle et responsabilité environnementale. Cette étape renforce l'ambition de Nexans d'intégrer 25 % de cuivre recyclé d'ici 2028.





