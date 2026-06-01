Nexans finalise l'acquisition de Republic Wire aux États-Unis

Nexans SA NEXS.PA :
* FINALISE L'ACQUISITION DE REPUBLIC WIRE AUX ÉTATS-UNIS
Texte original nGNE312ZWS Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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