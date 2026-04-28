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Nexans-CA au T1 +1,3% sur un an, objectifs 2026 confirmés
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 07:03

Nexans NEXS.PA a fait état mardi d'une hausse de 1,3% sur un an de son chiffre d'affaires du premier trimestre, à 1,5 milliard d'euros, le spécialiste des câbles industriels citant notamment la progression de ses activités d'électrification.

"Nos activités principales d’électrification ont enregistré une croissance organique robuste de 4,9% au premier trimestre, soutenue par PWR-Transmission et PWR-Grid, tandis que PWR-Connect a poursuivi sa reprise progressive", a déclaré le directeur général Julien Hueber, cité dans un communiqué.

Le groupe a confirmé ses perspectives 2026 telles qu'annoncées en février, tout en disant s'attendre à une performance plus modérée au premier semestre qu'au deuxième.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

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