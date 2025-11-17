 Aller au contenu principal
Nexans a réussi la mise à l'eau de son vaisseau câblier, le Nexans Electra
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 16:35

Nexans annonce avoir franchi une étape cruciale dans la construction de son vaisseau câblier de nouvelle génération, le Nexans Electra.

Le groupe a réussi la mise à l'eau du navire le 13 novembre 2025 dans le chantier naval norvégien d'Ulstein Verft.

Amarré à quai, le navire est désormais prêt pour la phase suivante de finitions, de mise en service et de tests avant les premiers essais en mer.

Le Nexans Electra sera équipé de trois tables tournantes avec une capacité totale de chargement de 13?500 tonnes, et pourra poser jusqu'à quatre câbles simultanément.

Pascal Radue, Vice-Président Exécutif Senior PWR-Transmission, a déclaré : '?Notre flotte est au coeur même de notre activité de contrats EPCI, et ces navires incarnent notre capacité à réaliser dans les délais et en toute sécurité les projets les plus complexes de câbles sous-marins. Le lancement du Nexans Electra marque une montée en capacité significative, qui nous permettra d'accompagner toujours plus efficacement la transition énergétique mondiale.?'

Valeurs associées

NEXANS
122,7000 EUR Euronext Paris +0,49%
