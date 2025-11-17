Nexans a réussi la mise à l'eau de son vaisseau câblier, le Nexans Electra
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 16:35
Le groupe a réussi la mise à l'eau du navire le 13 novembre 2025 dans le chantier naval norvégien d'Ulstein Verft.
Amarré à quai, le navire est désormais prêt pour la phase suivante de finitions, de mise en service et de tests avant les premiers essais en mer.
Le Nexans Electra sera équipé de trois tables tournantes avec une capacité totale de chargement de 13?500 tonnes, et pourra poser jusqu'à quatre câbles simultanément.
Pascal Radue, Vice-Président Exécutif Senior PWR-Transmission, a déclaré : '?Notre flotte est au coeur même de notre activité de contrats EPCI, et ces navires incarnent notre capacité à réaliser dans les délais et en toute sécurité les projets les plus complexes de câbles sous-marins. Le lancement du Nexans Electra marque une montée en capacité significative, qui nous permettra d'accompagner toujours plus efficacement la transition énergétique mondiale.?'
Valeurs associées
|122,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,49%
A lire aussi
-
Le procès du maire de Cholet (Maine-et-Loire) et d'autres prévenus pour homicides et blessures involontaires lors d'un feu d'artifice organisé le 14 juillet 2022 s'est ouvert lundi, avec les témoignages des parents des deux enfants décédés ainsi que d'autres victimes. ... Lire la suite
-
Repsol annonce le lancement d'une nouvelle identité de marque pour Repsol Lubricants lors d'un événement au circuit Ricardo Tormo à Valence, marquant une étape clé pour doubler la taille de cette activité d'ici 2030. L'initiative s'inscrit dans la stratégie 'Full ... Lire la suite
-
"Le péril qui pèse sur l'économie française, c'est l'absence de budget", avertit le Premier ministre Sébastien Lecornu devant des entrepreneurs lors d'une table ronde dans le cadre du sommet Choose France.
-
Après une ouverture dans le rouge, la Bourse de New York évoluait en hausse lundi, à l'aube d'une semaine marquée par les résultats du géant des puces Nvidia dans un contexte d'inquiétudes grandissantes autour des valorisations faramineuses du secteur de l'intelligence ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer