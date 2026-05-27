NewHold SPAC bondit après un accord pour introduire en bourse la start-up nucléaire Newcleo

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27 mai - ** Les actions de NewHold Investment Corp III

NHIC.O ont bondi >de 5 % mercredi, après l'annonce selon laquelle la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) s'apprête à introduire en bourse la start-up du nucléaire Newcleo à la suite d'une fusion inversée

** L'action NHIC a atteint 11,25 dollars, son plus haut niveau depuis la création de la SPAC, et a clôturé en hausse de 3,7 % à 11,10 dollars ** La fusion valorisera la société à 2.4 milliards de dollars et devrait générer jusqu'à 429 millions de dollars de produit brut; la société issue de la fusion devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole « NWCL » après la clôture prévue de la transaction au second semestre 2026

** Newcleo, fondée par le physicien italien Stefano Buono, développe des réacteurs rapides modulaires avancés refroidis au plomb et du combustible nucléaire à partir de matières nucléaires retraitées ** Elle collaborera avec Oklo OKLO.O , soutenue par Sam Altman, dans le cadre d’un programme lancé par le département américain de l’Énergie visant à explorer l’utilisation potentielle des stocks de plutonium datant de la guerre froide du pays comme combustible pour réacteurs nucléaires ** NHIC est entrée en bourse fin février 2025 après une introduction en bourse de 175 millions de dollars au prix de 10 dollars

** Plus de 3 millions d'actions NHIC ont changé de mains au cours de la séance, contre un volume moyen sur 10 jours d'environ 12.000 actions, selon les données de LSEG