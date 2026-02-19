 Aller au contenu principal
New York renonce aux robotaxis hors de la ville, revers pour Waymo
19/02/2026

La gouverneure Kathy Hochul a abandonné un projet autorisant un déploiement commercial limité de robotaxis en dehors de New York City. Cette décision, motivée par un manque de soutien politique et social, constitue un coup d'arrêt pour Waymo dans un marché jugé stratégique.

La gouverneure de l'État de New York a renoncé à son initiative après avoir constaté l'absence d'appui suffisant, notamment au Parlement local. Le projet, présenté lors de son discours sur l'état de l'État, visait à permettre des services commerciaux autonomes hors de New York City, sous conditions strictes de sécurité et de soutien local. Waymo, filiale d' Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, s'est dite "déçue" par ce revirement. Les tests en cours à Manhattan et dans le centre de Brooklyn, autorisés jusqu'en mars, ne sont toutefois pas remis en cause.

L'initiative a suscité une vive opposition des syndicats, des chauffeurs de VTC et des travailleurs des transports publics, inquiets pour la sécurité et l'emploi. La Taxi Workers Alliance, qui représente plus de 28 000 chauffeurs, a salué une " décision sensée " et dénoncé la stratégie de l'entreprise. Waymo avait obtenu en août son premier permis d'essai à New York et déploie actuellement un nombre limité de véhicules avec conducteurs de sécurité. L'entreprise assure environ 400 000 trajets par semaine aux États-Unis et prévoit de lancer un service sans conducteur dans plusieurs villes américaines et à Londres.

Dans un contexte de concurrence accrue, Waymo fait face à Tesla, Zoox et à des acteurs chinois comme Apollo Go et WeRide, qui accélèrent leur développement international. Si certains rivaux n'ont pas encore lancé de service commercial à grande échelle, la pression s'intensifie sur le marché des véhicules autonomes. La société a également signalé plusieurs incidents récents, dont une collision avec un enfant près d'une école à Santa Monica, faisant l'objet d'une enquête fédérale. Un autre véhicule, opéré en mode manuel, a circulé à vive allure dans une rue résidentielle de Los Angeles.

