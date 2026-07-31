New York poursuit Kalshi en justice, estimant que ses marchés prédictifs constituent des jeux d'argent illégaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des tentatives pour obtenir les commentaires de Kalshi, des détails tirés des documents judiciaires, des commentaires du gouverneur de New York, aux paragraphes 3, 6, 10, 12 et 17)

* La procureure générale de New York affirme que Kalshi ne disposait pas de licence de jeux d'argent

* Les marchés de prédiction, de plus en plus populaires, permettent de parier sur le sport et les élections

* Kalshi avait intenté sans succès une action en justice pour obtenir une injonction contre l'application de cette mesure

* L'État de New York a intenté des poursuites similaires contre les plateformes Coinbase et Gemini

par Jonathan Stempel

La procureure générale de New York a intenté vendredi une action en justice contre Kalshi, affirmant que sa plateforme de marché de prédiction enfreignait les lois de l’État interdisant les jeux d’argent illégaux.

Dans une requête déposée devant un tribunal d’État de Manhattan, la procureure générale Letitia James a déclaré que Kalshi n’avait pas obtenu la licence de la Commission des jeux de l’État de New York nécessaire pour exploiter sa plateforme, sur laquelle les utilisateurs effectuent des transactions en fonction des résultats prévus d’événements tels que des compétitions sportives et des élections.

La procureure générale a déclaré que de telles plateformes pouvaient encourager le jeu compulsif, notamment chez les personnes âgées de moins de 21 ans, et mettre en danger la santé financière, émotionnelle et physique des individus. Elle avait déjà déposé en avril des requêtes similaires à l’encontre de deux autres opérateurs de marchés de prédiction, Coinbase Financial Markets COIN.O et Gemini Titan GEMI.O .

“Les lois new-yorkaises sur les jeux d’argent protègent les enfants contre les paris chez les mineurs et contribuent à lutter contre la dépendance au jeu”, a déclaré Mme James dans un communiqué. “Peu importe comment ils se nomment, les marchés de prédiction comme Kalshi sont des plateformes de jeux d’argent, ni plus ni moins.”

Kalshi et les avocats représentant la société new-yorkaise n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau. Les marchés de prédiction tels que Kalshi et Polymarket ont connu un essor fulgurant depuis l’élection présidentielle américaine de 2024, lors de laquelle ils se sont montrés plus performants que les instituts de sondage pour prédire la victoire du républicain Donald Trump face à la démocrate Kamala Harris.

Leur essor a déclenché une vague de poursuites et de contre-poursuites concernant la compétence des différents États américains, plutôt que celle du gouvernement fédéral, pour réglementer ce secteur.

La Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) a revendiqué un droit de contrôle exclusif et a contesté les mesures réglementaires prises dans au moins neuf États.

UN JUGE FÉDÉRAL A REJETÉ L'ACTION PRÉVENTIVE INTENTÉE CONTRE KALSHI

Selon la requête, la plateforme de Kalshi propose ce qui relève “par excellence du jeu”, car les utilisateurs peuvent parier de l’argent sur des événements dont ils ne contrôlent pas l’issue, tels que le vainqueur du Super Bowl ou de l’émission de téléréalité “Big Brother”.

New York a également contesté le fait que Kalshi autorise les jeunes âgés de 18 à 20 ans à utiliser sa plateforme, alors que la loi de l’État fixe à 21 ans l’âge minimum requis pour les paris sportifs sur mobile.

“Kalshi a choisi d’ignorer les lois new-yorkaises sur les jeux d’argent, qui visent à protéger les consommateurs, à prévenir le jeu compulsif, à financer des services publics essentiels et à garantir que toutes les entreprises respectent les mêmes règles”, a déclaré la gouverneure de New York, Kathy Hochul, dans un communiqué. “Ce choix a des conséquences.” James a intenté une action en justice deux jours après que la cour d’appel fédérale de Manhattan a rejeté la demande de Kalshi visant à ne pas être soumise aux lois new-yorkaises sur les jeux d’argent, alors que l’entreprise fait appel du refus prononcé par un juge le 8 juillet d’accorder une injonction préliminaire à l’encontre de l’État.

Kalshi avait intenté une action préventive contre l’État de New York en octobre dernier afin de bloquer l’application de ces lois.

La juge fédérale de district Analisa Torres a toutefois estimé que les intérêts de l’État, à savoir prévenir la dépendance au jeu, préserver l’intégrité du sport et éviter la prolifération de contrats non réglementés, l’emportaient “largement” sur les intérêts de Kalshi, qui visaient à garantir la primauté du droit fédéral et à éviter des problèmes technologiques “insolubles” pour les clients. Au moins quatre États — le Massachusetts , le Michigan , le Nevada et Washington — ont obtenu des décisions de justice restreignant les activités de Kalshi. L'action en justice intentée par l'État de New York contre Kalshi vise à mettre fin à ses agissements présumés illégaux, à obtenir la confiscation des gains illicites, des amendes civiles équivalentes au triple de ces gains, ainsi que la restitution des fonds aux clients.