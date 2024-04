New York ne parvient pas à conclure des contrats avec trois grands parcs éoliens en mer

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de déclarations dans les paragraphes 3-7)

Une agence de l'État de New York a déclaré vendredi qu'elle n'était pas parvenue à conclure des accords contractuels définitifs avec les promoteurs de trois grands projets d'éoliennes en mer, en raison de la décision de General ElectricVernova GE.N d'abandonner les plans d'une nouvelle turbine.

Les projets concernés sont Attentive Energy One, développé par TotalEnergies TTEF.PA , Rise Light & Power et Corio Generation, Community Offshore Wind, soutenu par RWE RWEG.DE et National Grid Ventures NG.L , a indiqué l'Autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York (New York State Energy Research and Development Authority) dans un communiqué . Excelsior Wind, développé par Vineyard Offshore, est également concerné.

Le développement de l'énergie éolienne en mer, un élément important des plans climatiques du président Joe Biden et de nombreux États américains, a été entravé au cours de l'année écoulée par des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement et par la hausse des taux d'intérêt, ce qui a entraîné de nombreuses annulations et des dépréciations de plusieurs milliards de dollars de la part des principaux promoteurs.

Andrew Doba, porte-parole de Vineyard Offshore, a déclaré que cette dernière série de problèmes était liée à l'incapacité de GE Vernova à livrer sa machine de 18 mégawatts, et a indiqué que le développeur prévoyait de poursuivre les prochains appels d'offres pour l'éolien en mer.

GE Vernova n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les professionnels de l'éolien en mer et les groupes de défense de l'environnement ont déclaré que l'impossibilité de parvenir à des accords définitifs n'était qu'un simple contretemps dans les plans visant à développer largement l'éolien en mer aux États-Unis.

"Le marché américain n'a cessé de prendre de l'ampleur et, bien que l'annonce d'aujourd'hui soit décevante, elle n'est pas inattendue et n'aura pas d'impact sur les fondamentaux généraux du marché", a déclaré Oceantic Network, un groupe commercial spécialisé dans l'éolien offshore, dans un communiqué.

"S'agit-il d'un accident de parcours? Oui, mais la route vers le succès n'est jamais une ligne droite, elle a quelques courbes, mais nous allons quand même y arriver", a déclaré Adrienne Esposito, directrice exécutive de Citizens Campaign for the Environment (Campagne des citoyens pour l'environnement).