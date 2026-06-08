New Fortress prévoit un changement de propriétaire d'Altamira LNG dans le cadre d'une restructuration de la dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

New Fortress Energy NFE.O prévoit des changements dans la structure de propriété de son projet d'exportation de GNL flottant à Altamira, au Mexique, dans le cadre d'une restructuration plus large de sa dette qui conférerait des participations importantes à de grandes sociétés d'investissement, selon un document déposé auprès du ministère américain de l'Énergie.

* La société a déclaré que la transaction constituerait un « changement de contrôle » en amont de NFE Altamira FLNG, qui exploite un projet offshore de liquéfaction et d'exportation au large d'Altamira, au Mexique, selon un document daté du 4 juin rendu public lundi.

* New Fortress doit obtenir l'approbation du DOE car le projet utilise du gaz naturel américain pour la liquéfaction et l'exportation, a-t-elle précisé. La société a ajouté qu'elle cherchait à obtenir une certitude réglementaire concernant le changement de contrôle avant la finalisation de la restructuration, qu'elle prévoit d'achever au cours du deuxième trimestre.

* La société a demandé que le transfert de son autorisation d'exportation au titre de l'accord de libre-échange prenne effet immédiatement après la finalisation de l'opération.