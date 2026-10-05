New Fortress Energy annonce la mise à l'arrêt de l'unité Fast LNG ; son cours de bourse s'effondre de 14 %

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New Fortress Energy NFE.O a annoncé lundi que son unité Fast LNG était à l'arrêt suite à un problème mécanique sur la turbine à gaz de l'installation, ce qui a entraîné une chute de 14 % de son cours, atteignant son plus bas niveau historique.

Cette interruption coïncide avec la hausse des prix du gaz naturel liquéfié et a perturbé la production de l'usine Fast LNG, qui a exporté chaque mois cette année une cargaison vers Porto Rico, alors que ce territoire américain était confronté à des difficultés d'approvisionnement en électricité.

Voici quelques détails supplémentaires:

* New Fortress travaille activement avec le fabricant de la turbine pour remettre en service l’unité FLNG, un élément clé de l’activité GNL de la société, a-t-elle indiqué dans un communiqué réglementaire.

* La société prévoit que l’unité sera remise en service au cours du quatrième trimestre.

* L’unité Fast LNG dispose d’une capacité de production de 1,4 million de tonnes par an, selon les informations précédemment communiquées par la société.