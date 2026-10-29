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New Era Energy, société spécialisée dans les infrastructures d'IA, s'effondre après un financement PIPE de 64 millions de dollars
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 13:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de New Era Energy & Digital

NUAI.O , développeur d'infrastructures d'IA, a chuté de 16,8% à 2,77 dollars avant l'ouverture de la bourse jeudi, après que la société a annoncé une levée de fonds de 64 millions de dollars par placement privé

** NUAI, société basée à Midland, au Texas, a annoncé qu’elle vendrait environ 23,3 millions d’actions à 2,75 dollars dans le cadre d’un PIPE (investissement privé dans une société cotée)

** Le prix de vente représente une décote de 17,4% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’opération PIPE pour rembourser ses emprunts récents contractés dans le cadre de la ligne de crédit Macquarie, pour financer son fonds de roulement et à des fins générales

** Northland Capital Markets est l’agent de placement exclusif

** NUAI compte environ 106,56 millions d’actions en circulation

** Le 21 septembre, l’action NUAI a bondi d’environ 31% pour clôturer à 7,65 dollars après la signature d’un contrat d’achat d’électricité avec Luminant, une filiale de Vistra

VST.N

** Jusqu'à mercredi, l'action NUAI avait perdu 50% en octobre, affichant tout de même une hausse d'environ 14% depuis le début de l'année

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