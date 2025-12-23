 Aller au contenu principal
New Era Energy progresse après avoir acquis la pleine propriété d'un centre de données au Texas
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions du fournisseur de solutions énergétiques New Era Energy & Digital NUAI.O en hausse de 3% à 4,40 $

** NUAI deviendra propriétaire à part entière de Texas Critical Data Centers grâce à un accord visant à acquérir les 50 % restants de Sharon AI pour 70 millions de dollars

** La société indique que l'opération est structurée par une combinaison de liquidités, de capitaux propres et d'un billet à ordre convertible garanti de premier rang

** En incluant les mouvements de la séance, NUAI est en baisse de 24,1 % depuis le début de l'année

