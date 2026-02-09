L'affaire Epstein concerne "surtout les États-Unis", la justice américaine doit "faire son travail", selon Emmanuel Macron

Le président ne veut "prendre part à un débat public sur ce sujet".

Emmanuel Macron à Paris, le 6 février 2026. ( POOL / BENOIT TESSIER )

C'est à la justice américaine de "faire son travail" sur l'affaire Epstein, car ce scandale de trafic sexuel pédocriminel concerne "surtout les États-Unis", a estimé Emmanuel Macron lundi 9 février.

"Manifestement, il (Epstein, ndlr) avait un système qui était très large, qui justifie que la justice fasse son travail de manière indépendante et dans le calme", a exhorté le chef de l'État en marge d'un déplacement à Paris. "Je vois que derrière ça alimente aussi beaucoup les complotismes et tout le reste", a-t-il également fait valoir, appelant à faire "un vrai travail de journaliste".

Onde de choc mondiale

Le ministère de la Justice américain, qui a mis en ligne le 30 janvier "plus de trois millions de pages" de ce dossier d'ampleur mondiale, a annoncé par la voix de son numéro 2 Todd Blanche que ces documents ne contenaient pas d'élément nouveau pouvant aboutir à des poursuites supplémentaires.

"C'est une affaire qui concerne surtout les États-Unis d'Amérique", a appuyé Emmanuel Macron, qui dit ne pas vouloir "prendre part à un débat public sur ce sujet".

L'onde de choc dépasse cependant les frontières américaines avec la mise au jour des liens nombreux entre ce criminel sexuel et des personnalités de tous pays.

En France, c'est ainsi l'ancien ministre de la Culture Jack Lang qui a été poussé à la démission de la présidence de l'Institut du monde arabe à Paris. "Il a pris sa décision (...) en conscience", a souligné Emmanuel Macron, qui a dit en "prendre acte".