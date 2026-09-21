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New Era Energy & Digital en hausse grâce à un contrat d'achat d'électricité conclu avec Vistra
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 13:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** L'action de New Era Energy & Digital

NUAI.O , développeur d'infrastructures d'IA, progresse de près de 21,5 % à 7,11 dollars en pré-ouverture

** NUAI annonce que sa filiale a signé un contrat d'achat d'électricité avec Luminant, filiale de Vistra VST.N ; VST progresse de 1,5 %

** Luminant fournira au minimum 200 MW et jusqu'à 207 MW d'électricité pour la phase 1 du projet « Texas Critical Data Center » (TCDC) de New Era() au Texas

** Le contrat d’achat d’électricité a une durée initiale de 20 ans, suivie de périodes de renouvellement automatiques d’un an

** L’électricité prévue par le contrat devrait être mise à la disposition de TCDC au troisième trimestre 2027

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé de 100 %

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