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New Era Energy chute après une vente d'actions de 100 millions de dollars
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 13:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** New Era Energy & Digital NUAI.O , développeur d'infrastructures numériques et d'actifs énergétiques, en baisse de 12,8 % en pré-marché à 3,61 $ après les prix de suivi ** La société basée à Midland, au Texas, a vendu ~29,9 millions d'actions à 3,35 $ pour un produit brut de 100 millions de dollars

** Le prix de l'offre est inférieur de 19,1 % au dernier cours de l'action de mercredi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net pour rembourser tous les emprunts en cours au titre du billet à ordre convertible payable à SharonAI, Inc, et le reste à des fins générales

** Northland Capital Markets est le chef de file de l'offre, rejoint par Texas Capital Secs ** Après la cloche mercredi, NUAI a annoncé la clôture d'un prêt à terme garanti pouvant atteindre 290 millions de dollars auprès de la division du groupe Macquarie pour financer son projet de centre de données critiques au Texas

** NUAI a ~61,3 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à mercredi, l'action a augmenté de 41% depuis le début de l'année

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