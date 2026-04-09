Le géant indien TCS dépasse les attentes au 4T malgré un marché atone

Le géant indien des services informatiques Tata Consultancy Services (TCS) a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le 4e trimestre de son exercice décalé 2025-2026 (clos fin mars), portés par la faiblesse de la roupie, en dépit d'un marché mondial atone.

Le PDG de Tata Consultancy Services (TCS), K. Krithivasan, à Mumbai, le 10 avril 2025 ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Sur la période, le bénéfice net du groupe a bondi de 12,2% à 137,18 milliards de roupies (environ 1,26 milliard d'euros), dépassant les estimations des analystes, qui tablaient sur 135,51 milliards de roupies.

Le chiffre d’affaires de l’entreprise au cours du dernier trimestre 2025-2026 a également dépassé les prévisions, progressant de 9,6% sur un an pour atteindre 706,9 milliards de roupies (6,53 milliards d'euros). Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 694,94 milliards de roupies.

Troisième capitalisation boursière indienne et leader dans le secteur des technologies, la compagnie basée à Bombay, qui pèse 270 milliards d'euros, réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires sur les marchés occidentaux.

Comme ses concurrents, TCS est confronté depuis plusieurs années à une demande morose en raison des incertitudes géopolitiques, de la forte inflation et d’une concurrence accrue des solutions d’intelligence artificielle générative.

Ces résultats trimestriels ont été en partie soutenus par la baisse de la roupie face au dollar, la monnaie indienne ayant perdu environ 4% par rapport au billet vert au cours du trimestre.

Les entreprises informatiques indiennes facturent généralement leurs clients en devises étrangères, mais paient en roupies leurs dépenses, notamment les salaires des employés.

Le directeur général K. Krithivasan a aussi estimé encourageant de voir se dessiner une dynamique "large" sur "les principaux marchés et dans la majorité des secteurs".

"Même si les vents contraires macroéconomiques persistent, nous observons une confiance durable de nos clients dans les investissements technologiques, ce qui nous place dans une position favorable pour les opportunités à venir", a ajouté M. Krithivasan dans le communiqué accompagnant les résultats.

De nombreux sous-traitants informatiques indiens, dont TCS, ont accru leurs investissements dans les outils et les compétences liés à l’IA, espérant à la fois gagner de nouveaux contrats et réduire leurs coûts en améliorant l’efficacité opérationnelle.

La directrice des opérations de TCS, Aarthi Subramanian, a indiqué que les revenus annualisés de l’entreprise liés à l’IA avaient dépassé 2,3 milliards de dollars au cours du trimestre de mars, "portés par le déploiement accéléré des solutions d’IA".

L’action du groupe a clôturé en hausse de 1,2% à la Bourse de Bombay avant l’annonce de ses résultats.