Wall Street rattrapée par les tensions au Moyen-Orient

Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 avril 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évolue en baisse jeudi, le soulagement de la veille lié au cessez-le-feu entre Téhéran et Washington laissant place à la prudence, face au rebond des prix du pétrole.

Vers 14H10 GMT, le Dow Jones reculait de 0,13%, l'indice Nasdaq lâchait 0,20% et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,09%.

Après une franche montée mercredi, le retour des cours boursiers dans le rouge témoigne "d'une prise de conscience que le cessez-le-feu est fragile", relève auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"Un nuage d'angoisse plane sur le marché quant à la pérennité" de cette trêve, abonde Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Après cinq semaines de guerre au Moyen-Orient, le cessez-le-feu, entré dans sa deuxième journée, apporte une certaine accalmie, aucun bombardement n'ayant été signalé ces dernières heures en Iran ou dans le Golfe.

Mais le Liban continue d'être ciblé par l'armée israélienne.

Pour le Pakistan, médiateur du conflit, la trêve s'applique "partout, y compris au Liban", ce que démentent Israël et Washington.

"Tout ce que nous avons célébré hier pourrait bien se concrétiser, mais ce n’est pas encore le cas", souligne Art Hogan.

"C’est pourquoi je pense qu’une certaine prudence s’installe aujourd’hui dans l'esprit des investisseurs", ajoute-t-il.

Les regards sont notamment braqués sur le détroit d'Ormuz, annoncé rouvert dans le cadre de la trêve mais qui pourrait être miné, selon la mise en garde de Téhéran.

Mercredi, seul un petit nombre de navires a franchi ce passage stratégique pour le commerce mondial de pétrole et gaz.

Les doutes sur la solidité du cessez-le-feu font repartir les cours du pétrole à la hausse, autour des 100 dollars le baril.

"Je pense que la véritable reprise (boursière, ndlr) interviendra lorsque le détroit d'Ormuz sera rouvert, ce qui n'est pas encore le cas" en pratique, prévient M. Hogan.

Les investisseurs ont aussi accueilli une nouvelle salve de données jeudi, sans grand mouvement.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage se situent un peu au-dessus des attentes tandis que le PIB américain a été révisé à la baisse au dernier trimestre 2025.

Les prix aux Etats-Unis ont de leur côté progressé de 2,8% en février selon l'indice d'inflation PCE, comme attendu et au même rythme que le mois précédent.

Pour Art Hogan, la publication vendredi de l'indicateur CPI pour le mois de mars "aura plus d'impact" car il s'agira de la première statistique officielle mettant en avant l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur l'inflation.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans des emprunts de l'Etat américain se tendait à 4,31% vers 14H00 GMT, contre 4,29% à la clôture la veille.

Côté entreprises, le spécialiste de l'informatique à distance ("cloud") Coreweave reculait de 2,10% à 87,03 dollars malgré l'annonce d'un nouvel accord pluri-annuel avec Meta ( Facebook , Instagram) pour un montant d'environ 21 milliards de dollars.

CoreWeave fournira au géant des réseaux sociaux de nouvelles infrastructures informatiques pour l'aider à développer son intelligence artificielle (IA).

Les grands groupes pétroliers profitaient du rebond des cours de l'or noir. ExxonMobil prenait 1,36%, Chevron 1,57% et ConocoPhillips avançait de 1,76%.

Les compagnies aériennes partaient dans la direction opposée, Delta Air Lines lâchant 1,78%, United cédant 1,69% et American Airlines reculant de 1,80%.

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